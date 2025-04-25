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أحمد جودة - القاهرة -

جدد أيندهوفن آماله في المنافسة على لقب الدوري الهولندي، بفوزه الكبير 3/1 على مضيفه تفينتي آنشخيده، اليوم الخميس، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

أيندهوفن يحيي آماله في لقب الدوري الهولندي

وبادر تفينتي بتسجيل هدف مبكر، عبر لاعبه ريكي فان فولسفينكيل، في الثواني الأولى من عمر اللقاء.

لكن سرعان ما تماسك أيندهوفن من جديد، وأحرز نجمه الكرواتي المخضرم، إيفان بيريسيتش، هدف التعادل في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، أضاف جوس تيل الهدف الثاني لأيندهوفن، في الدقيقة 53، بينما تكفل لوك دي يونج بإحراز الهدف الثالث للضيوف، في الدقيقة 57.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أيندهوفن إلى 67 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف غريمه التقليدي أياكس أمستردام (المتصدر)، قبل 4 مراحل على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد تفينتي آنشخيده عند 48 نقطة، في المركز الخامس.

