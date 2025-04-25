نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولونيا يواصل حلمه ويضرب موعدا مع ميلان في نهائي الكأس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - واصل بولونيا حلمه باستعادة لقب بطولة كأس إيطاليا، الغائب عن خزائنه منذ 51 عاما، عقب تأهله للمباراة النهائية.

بولونيا يواصل حلمه ويضرب موعدا مع ميلان في نهائي الكأس

وفاز بولونيا 2-1 على ضيفه إمبولي، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليظفر بورقة الترشح للنهائي عن جدارة واستحقاق، بعدما كرر تفوقه على منافسه مرة أخرى.

وكان بولونيا انتصر 3-0 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب إمبولي مطلع الشهر الجاري، ليفوز 5-1 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وعلى ملعب (ريناتو دال آرا)، تقدم بولونيا بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه الشاب جيوفاني فابيان في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل الأوكراني فيكتور كوفالينكو لإمبولي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 87، أضاف الهولندي تيس دالينجا الهدف الثاني لبولونيا، الذي ضرب موعدا في المباراة النهائية للمسابقة مع ميلان.

وكان ميلان حجز مقعده في نهائي البطولة، عقب اجتيازه عقبة جاره اللدود إنتر في مواجهة المربع الذهبي الأخرى، بعدما تغلب عليه 4-1 في مجموع المباراتين.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي تقام بين الفريقين في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز بولونيا 21 على ميلان في فبراير/شباط الماضي بالدوري الإيطالي.

وتوج بولونيا بلقب كأس إيطاليا عامي 1970 و1974، في حين يمتلك ميلان 5 ألقاب في المسابقة أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.