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أحمد جودة - القاهرة - أنعش ريال بيتيس، حظوظه في التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه 5-1 على بلد الوليد.

بمشاركة الزلزولي.. خماسية بيتيس ترسل بلد الوليد للهبوط

وأحرز جيسوس رودريجيز، الهدف الأول لريال بيتيس في الدقيقة 17، لكن إيفان كانتاليخو أحرز هدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 41.

وأضاف كوتشو هيرنانديز وإيسكو الهدفين الثاني والثالث لريال بيتيس في الدقيقتين 64 و66 على الترتيب.

بينما سجل رومان بيرود والمغربي عبد الصمد الزلزولي، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 84 و90.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 18 نقطة خلف مراكز الأمان، مع تبقي 5 مراحل على نهاية المسابقة.

