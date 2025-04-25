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أحمد جودة - القاهرة - تلقت آمال الرائد في البقاء بدوري روشن للمحترفين لطمة قوية، عقب خسارته 3-4 أمام مضيفه التعاون في مباراة ماراثونية، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 29 من البطولة المحلية.

التعاون يؤزم موقف الرائد بعد مباراة ماراثونية في الدوري السعودي

وبادر الجزائري أمير سعيود بالتسجيل لمصلحة الرائد في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، لكن البرازيلي أندري جيروتو منح التعادل للتعاون (30).

وأضاف الكولومبي روجير مارتينيز الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثالث لأصحاب الأرض عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبد الله اليوسف، لاعب الرائد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف وليد عبدالوهاب الأحمد الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 49، لكن المباراة اشتعلت من جديد، عقب تسجيل المغربي أيوب قاسمي والكاميروني عمر جونزاليس الهدفين الثاني والثالث للرائد في الدقيقتين 54 و75 على الترتيب.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون، الذي تعادل مع الأخدود وخسر أمام الوحدة في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 41 نقطة، ليتقدم للمركز السابع.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه من الاستمرار بالمسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 7 نقاط خلف مراكز الأمان مع تبقي 5 مراحل فقط على نهاية الموسم.

