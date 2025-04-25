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عودة الكينج.. محمد منير يتصدر التريند مع اقتراب طرح ألبومه الجديد في صيف 2025

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عودة الكينج.. محمد منير يتصدر التريند مع اقتراب طرح ألبومه الجديد في صيف 2025


القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الكينج محمد منير قائمة التريند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثار الحماس بإعلانه عن اقتراب موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، المنتظر صدوره رسميًا في صيف 2025، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

ويعود منير بهذا الألبوم إلى ساحة الغناء بقوة بعد فترة من الغياب، حيث انتهى بالفعل من تسجيل وتحضير جميع الأغنيات، واضعًا لمساته الأخيرة على عمل يُنتظر أن يكون علامة بارزة في مشواره الفني.

الألبوم يضم 10 أغنيات تتنوع بين الطابع الكلاسيكي والروح العصرية، من خلال تعاونات مميزة مع نخبة من الشعراء والملحنين الشباب. ويشارك في كتابة الكلمات كل من منة القيعي، هالة زيات، مصطفى حدوتة، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما تولى التلحين كل من أحمد زعيم، عزيز الشافعي، وإيهاب عبدالواحد، ليخرج الألبوم بمزيج موسيقي يجمع بين أصالة منير وتجديدات المشهد الفني الحالي.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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