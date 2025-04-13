الخارجية السودانية تدين استضافة كينيا لمؤتمر ثانى لمليشيا ”الدعم السريع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 09:31 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة استضافة كينيا لمؤتمر ثانٍ لمليشيا "الدعم السريع" وتابعيها، ووصفته بأنه "انتهاك صريح للشرعية الدولية ومجلس السلم والأمن الإفريقي".

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) السبت، أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وسيادة الدول الإفريقية والسلم الاجتماعي فيها، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي قد أدان بالفعل الخطوة السابقة التي اتخذتها كينيا في فبراير الماضي، عندما أعلنت ما يسمي "الحكومة الموازية لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها".

وجددت الخارجية السودانية الدعوة للمجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك، والذي يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي.