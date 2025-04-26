العالم اليوم - مسؤول إيراني: انفجار بندر عباس يطلق دخانا ساما

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 04:21 مساءً - قال مسؤول إيراني إن دخانا ساما ينطلق من موقع الانفجار الذي شهده ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، السبت، مما يعقد عمليات إخماد الحرائق الناجمة عنه.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري: "ليست لدينا إحصاءات عن عدد الوفيات في انفجار الميناء. كنت أتحدث مع المدير العام لإدارة الأزمات قبل دقائق وقال إن الحريق لم يخمد بعد".

وأضاف ظفري في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): "الدخان في المنطقة سام وحجم الحريق لا يسمح لأحد بالاقتراب منه. في الوقت الحالي لا يعرف العدد الدقيق للقتلى المحتملين".

وكانت وكالات أنباء إيرانية أفادت أن 561 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الهائل.

وقال المسؤول الإيراني: "منطقة الحادث هي منطقة الحاويات بميناء الشهيد رجائي، حيث كانت المواد الكيماوية مخزنة في عدد من الحاويات. سبب الانفجار هو المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا هائلا هز ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، مما أسفر عن إصابة المئات.

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بينما لم يتضح على الفور سببه.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي: "مصدر الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".