محمود شاهين يهنئ والدته بالزواج من السفير ”علي الحلواني”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 04:27 مساءً - أعلن مدير التصوير محمود شاهين عن زواج والدته أمل الصيرفي على السفير علي الحلواني، متمنيًا لهم السعادة والهناء.

محمود شاهين هو ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ولقد تعرض لانتقادات لاذعة نتيجة انتشار فيديو من حفل زفافه وهو يتناول الخمر، ويرقص مع الفتيات.

علق شاهين على هذا الأمر وقال، بالنسبة للفتيات فهن صديقاتي المقربات، وليس ضروريًا أن أدافع عن نفسي وأفكاري وما اعتقده، أما بالنسبة للخمر، فلقد نوه قبل حفل الزفاف أن كل شخص حر في أن يتناول الخمر، فلا يمكن أن يحجر على رأي وحرية أحد.

كما أكد على أن الناس لا تتقبل تقبيلي لابنة عمتي إلهام صفي الدين، ونحن نعتبر أشقاء، ونقبل بعض يوميًا في الصباح.

أما بالنسبة لأمل الصيفي والدة محمود شاهين، فهي من عائلة فنية من الدرجة الأولى، فهي ابنة المنتج حسن الصيفي، والفنانة زهرة العلا، وشقيقتها هي المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي.