الكويت تخفف الأحمال بتقليص المواقيت بين الإقامة والصلاة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 01:32 مساءً - أعلنت الكويت عن كون هناك زيادة في استهلاك الكهرباء، خاصة بعد حدوث صيانة لعدد من المحطات، وارتفاع الأحمال عليها، ولذلك بات من الضروري اتخاذ اللازم من أجل تخفيف الأحمال الكهربائية.

صدر قرار بتقليل الفروق بين مواقيت الصلاة والإقامة، على أن لا تزيد المدة عن ١٠ دقائق، وذلك من أجل تخفيف الأحمال الكهربائية في المساجد.

أصدر الوكيل المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي هذا القرار، وجاء بضرورة تعميمه على كافة الأئمة في المساجد، هذا في ظل التعاون مع وزارة الكهرباء.