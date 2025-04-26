ترحيب مصري بإعلان المبادئ الموقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بتوقيع كل من حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ يهدف إلى إرساء السلام والأمن والعمل على ازدهار الاقتصاد في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقد جرى التوقيع في واشنطن بتاريخ 25 أبريل 2025، وفي بيان لها شددت وزارة الخارجية المصرية على التزام مصر التام بدعم مساعي التهدئة وتعزيز الحل السلمي للنزاع بين البلدين.

وأشارت إلى المساعي المصرية لتقريب وجهات النظر وتشجيع الحوار، وهو ما تجلى في الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الرواندي بول كاجامي بتاريخ 17 أبريل الحالي، والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في 19 أبريل.

واختتمت مصر بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تمثل تطور إيجابي نحو بناء الثقة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى والقارة الأفريقية بأسرها.