تحذير من مجمع البحوث الإسلامية.. الترويج للشذوذ يقوض جهود بناء الإنسان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - أوضح الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن تحقيق هدف بناء الإنسان يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها يأتي المحور العقدي والإيماني، حيث أكد على الدور المحوري الذي اضطلع به الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل في تثبيت دعائم العقيدة الإسلامية الصحيحة.

وخلال كلمته التي ألقاها اليوم في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، استشهد الأمين العام بجهود أعلام بارزين من علماء الأمة، كالسنوسي والحفني والغزالي، في إرساء أسس العقيدة.

وشدد على أن المنهج الأزهري يمثل حصن واقي للفرد في مواجهة محاولات التشكيك والهدم الفكري،

وفي سياق حديثه عن المسار الثاني لبناء الإنسان وهو المسار الروحي والأخلاقي نبه الدكتور الجندي إلى المخاطر والتحديات المعاصرة التي تستهدف منظومة القيم، وعلى رأسها الترويج للانحرافات الأخلاقية وتقويض بنيان الأسرة قائلاً: "لم يشهد عصر من قبل مثل هذا الزمان الذي تجرأت فيه بعض الجماعات على المجاهرة بالانحراف والشذوذ، وغير ذلك من الدعوات الهدامة التي تسعى إلى تقويض القيم والأخلاق والأسرة واللغة والعادات والتقاليد.