أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51495

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51495
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 51 ألفاً و495 شهيداً، و117 ألفاً و524 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن من بين الحصيلة 2111 شهيدا، و5483 مصاباً، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.
وأكدت الوزارة أن 56 شهيدا، بينهم 7 تم انتشالهم، و108 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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