الجمهور يختار الأفضل.. من هم الفائزون في دراما رمضان 2025..

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 04:27 مساءً - منذ قليل بدأت فعاليات ندوة مركز دراسات وبحوث الرأي العام في كلية الإعلام جامعة القاهرة، والتي تم فيها الكشف عن نتائج استطلاع الرأي للجماهير المصرية فيما يخص الدراما الرمضانية 2025.

وقد تم إقامة الفعالية في قاعة المؤتمرات في الكلية وشمل الاستطلاع عدد يتكون من 1100 شخص من فئات متباينة من المجتمع المصري، وهذا بهدف تحليل تفضيلات الجماهير وآرائهم، فيما يخص الدراما المعروضة في شهر رمضان.

أسفرت تلك الفعاليات عن اختيار النجوم الأفضل للدراما الرمضانية، وسيتم خلال تلك الندوة تكريم عدد من المبدعين ممن حققوا نتائج مبهرة في الاستطلاع، مثل كريم الشناوي في مسلسل لام شمسية، والمؤلفة مريم نعوم، بجانب شركة ميديا هب المنتجة للعمل، كما حصل الفنان أحمد مالك بطل أولاد الشمس والمنتجة دينا كريم بتكريم خاص لهم.

سيتم أيضًا تكريم عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشريف هلال، ومدير قناة mbc مصر، حيث فاز مسلسل أشغال شقة بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، وفي نهاية التكريمات تم تكريم عمرو أبو خطوة رئيس قناة on tv التنفيذي التي تصدرت قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.