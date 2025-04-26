العالم اليوم - نيس يعلن إصابة مدافعه المصري بقطع في الرباط الصليبي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 04:21 مساءً - أعلن نيس الفرنسي، السبت، إصابة مدافعه المصري محمد‭ ‬عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يذكر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أي تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه. وخرج الدولي المصري (26 عاما) مصابا في الشوط الثاني من مباراة نيس أمام باريس سان جرمان الجمعة. وانتهت المباراة بفوز نيس 3-1، ليلحق بالفريق المتوج بلقب الدوري الفرنسي أول هزيمة في البطولة هذا الموسم. ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 54 نقطة. وكان الفريق الفرنسي تعاقد مع محمد عبد المنعم في أغسطس الماضي لمدة 4 سنوات، قادما من الأهلي المصري.

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