العالم اليوم - إيران.. تحذيرات سابقة من "خطر" في ميناء بندر عباس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 04:21 مساءً - كشف مسؤول إيراني أن تحذيرات سابقة وجهت إلى إدارة ميناء بندر عباس جنوبي البلاد، الذي شهد انفجارا هائلا السبت أدى إلى إصابة المئات وسبب دمارا كبيرا في المنطقة.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إن "منطقة الحادث هي منطقة الحاويات بميناء الشهيد رجائي، حيث كانت المواد الكيماوية مخزنة في عدد من الحاويات. سبب الانفجار هو المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات".

وأكد أن المدير العام للإدارة وجه تحذيرات إلى هذا الميناء خلال زياراته السابقة، و"أشار إلى احتمال وجود خطر".

وتابع ظفري: "إن شاء الله بعد إخماد الحريق سيجرى تحقيق بالتأكيد، وسيتم التعامل قانونيا مع المقصرين الذين لم يبذلوا جهدا كافيا لضمان سلامة المنطقة".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن "هذه التحذيرات تقلل احتمالية أن يكون الانفجار ناجما عن عمل تخريبي، لأن هذه التحذيرات وُجهت سابقا".

وشرح المسؤول الإيراني حجم الانفجار، قائلا: "سُمع دويه واهتزت الأرض على بعد 50 كيلومترا. لكن دائرة الانفجار تقع ضمن نطاق ميناء الشهيد رجائي، ولم نسجل أي أضرار خارجه".

وأكد ظفري أن منطقة الميناء الآن "تحت سيطرة جهود الإغاثة، والطرق تحت سيطرة شرطة المرور".