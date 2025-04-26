للمرة الأولي في الخليج.. زيارة رئيس اللجنة العسكرية للناتو إلى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:33 مساءً - في زيارة رسمية استمرت يومين إلى الكويت، التقى الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع كبار المسؤولين الكويتيين في إطار تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين الجانبين.

وهذه الزيارة هي الأولى له إلى منطقة الخليج، كما تمثل أول مهمة له إلى دولة عضو في مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI)، حيث ناقش تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الناتو والكويت.

خلال الزيارة، التقى الأدميرال دراغوني بولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، في اجتماع رفيع المستوى تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع.

وأشاد الأدميرال بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على أهمية استمرار الشراكة بين الناتو والكويت ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون.

كما استعرض الأدميرال مع وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، عبدالله علي العبدالله السالم الصباح، مسيرة التعاون الممتدة على مدار عشرين عامًا، وبحث الطرفان سبل تطوير التعاون العسكري في المستقبل، بما يساهم في تحقيق الأمن الإقليمي المستدام.

وفي محاضرة ألقاها أمام طلبة كلية مبارك العبدالله المشتركة للقيادة والأركان، تحدث الأدميرال عن التحديات الأمنية العالمية، مؤكدًا على ضرورة التكيف والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهتها، كما أشار إلى أهمية القيادة المستنيرة والنهج المجتمعي الشامل في التعامل مع هذه التحديات.

كما قام الأدميرال دراغوني بزيارة إلى المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت (NIRC)، حيث أشاد بالدور الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون بين الناتو ودول الخليج.

ويُعد المركز، الذي تأسس في عام 2017، نقطة محورية للعمل العسكري والسياسي، ويمثل منصة رئيسية للتدريب، والحوار السياسي، والدبلوماسية العامة في المنطقة.