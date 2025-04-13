بعد تطويره ورفع كفاءته.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ”مسرح بيرم التونسي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 08:30 مساءً - *وزير الثقافة: إعادة افتتاح "مسرح بيرم التونسي" تمثل خطوة مهمة في دعم البنية التحتية الثقافية

*محافظ الإسكندرية: المسرح يسهم في استيعاب المزيد من العروض ويخفف الضغط عن المسارح الأخرى

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة ورفع الكفاءة، وذلك بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح.

وخلال جولته التفقدية بالمسرح عقب افتتاحه، أشاد وزير الثقافة بحجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع التطوير، والتي تضمنت تحديث أنظمة الصوت والإضاءة، وترميم البنية التحتية، وتحديث المقاعد، وتطوير خشبة المسرح والقاعة الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة 18 غرفة مخصصة للممثلين، و10 غرف لاستقبال الفرق المسرحية الزائرة، بما يضمن توفير بيئة فنية متكاملة تليق بعراقة المسرح وتاريخه

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو:" أن إعادة افتتاح مسرح بيرم التونسي تُعد خطوة محورية في دعم البنية التحتية الثقافية، وتعكس حرص الدولة على الاستثمار في الثقافة والفنون كإحدى أدوات بناء الإنسان.

مؤكداً أن عودة النشاط إلى المسرح هو تنفيذ عملي لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتقديم أعمال فنية جادة تخاطب وجدان المواطن، وترتقي بذائقته، وتسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير، لاسيما بين الشباب والنشء.”

وأضاف: “ تحرص وزارة الثقافة على توفير مساحات إبداعية تحتضن الطاقات والمواهب في مختلف المحافظات، والإسكندرية، كمركز ثقافي وتاريخي عريق، تستحق أن تكون دائمًا في طليعة الحركة الفنية المصرية.”

من جانبه، أعرب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بإعادة افتتاح مسرح بيرم التونسي، واصفًا إياه بأحد رموز المسارح الفنية وأقدمها وأهمها بالمحافظة، ومؤكدًا أنه سيظل منارة فنية تخدم جمهور المدينة وزوارها.

وثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة في تطوير المسارح، باعتبارها منابر للإبداع والتنوير، مشيرًا إلى أن افتتاح المسرح سيسهم في استيعاب المزيد من العروض المسرحية، ويخفف الضغط عن مسارح أخرى مثل مسرح سيد درويش ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

ويُعد “مسرح بيرم التونسي” من أبرز المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح بمحافظة الإسكندرية، ويتسع لـ 618 مقعدًا.