نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الشامل: سعادتي بنجاح "فهد البطل" كبيرة وأحمد عبد العزيز مايسترو الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان علي الشامل عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه خلال موسم دراما رمضان 2025، من خلال مشاركته في عدة أعمال مميزة، أبرزها مسلسل "فهد البطل"، الذي جسد فيه شخصية "عبود" إلى جانب النجوم أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز.

وخلال تصريحات، أكد الشامل أن وجود الفنان القدير أحمد عبد العزيز كان أحد الركائز الأساسية لنجاح العمل، واصفًا إياه بـ "مايسترو الأدوار الصعيدية"، مشيرًا إلى أنه امتداد لرموز الفن الصعيدي مثل حمدي غيث وعبد الله غيث.

كما تحدث عن أجواء التصوير، مشيدًا بحماس الفنان أحمد العوضي وقدرته على بث الطاقة الإيجابية داخل موقع التصوير، وهو ما انعكس على أداء جميع المشاركين، موجهًا الشكر لصناع العمل: المؤلف محمود حمدان، المخرج محمد عبد السلام، والجهة المنتجة بقيادة يحيى ممدوح ومحمد سمير.

وأشار الشامل إلى أن تعاونه مع العوضي لم يكن الأول، حيث سبق لهما العمل معًا في مسلسلات "الاختيار"، "ضرب نار"، "حق عرب"، وأخيرًا "فهد البطل". كما كشف مشاركته في مسلسلي "جوما" و"منتهي الصلاحية" خلال نفس الموسم، حيث قدم شخصيات متنوعة تعكس مدى تنوعه الفني.

وعن مسلسل "منتهي الصلاحية"، أكد الشامل أهمية القضايا التي تناولها، وعلى رأسها قضية المراهنات الإلكترونية، واصفًا إياها بـ "القنبلة الموقوتة"، مشيدًا بأجواء الاحتراف التي جمعت فريق العمل بقيادة النجم محمد فراج.

وفيما يتعلق بما أثير حول خلافه مع الفنان محمد رمضان، نفى الشامل وجود أي خلاف شخصي بينهما، موضحًا أن ما حدث أثناء تصوير مسلسل "زلزال" كان مجرد سوء تفاهم بسبب حذف بعض المشاهد، قائلًا: "ألوم عليه فقط لعدم تدخله في حل الأزمة". كما عبّر عن سعادته بالعمل معه لاحقًا في مسلسل "موسى"، الذي اعتبره من أبرز أعماله في السنوات الأخيرة.

وكشف الشامل عن مشاركته في فيلم "أحمد وأحمد" إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، من إخراج أحمد نادر جلال، إلى جانب استعداده لتصوير مسلسل "ظروف غامضة" مع أمير كرارة، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

