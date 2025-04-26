ترامب يحتفل بعيد ميلاد ميلانيا بطريقة غير معتادة خلال رحلته إلى روما

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 08:25 مساءً - كشف الرئيس الأمريكي أن الاحتفال بعيد ميلاد زوجته ميلانيا الخامس والخمسين جاء هذا العام بطريقة خاصة، إذ دعاها إلى عشاء رومانسي على متن طائرة الرئاسة خلال توجههما إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور جنازة.

وأوضح ترامب أنه لم يتمكن من شراء هدية لميلانيا بسبب جدول أعماله المزدحم، معترفًا بأن الظروف لم تكن مثالية للاحتفال، ووصل الرئيس وزوجته إلى روما مساء الجمعة، في أول رحلة خارجية لهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الثنائي لم يمكث طويلاً في العاصمة الإيطالية، حيث غادرا مباشرة بعد انتهاء مراسم جنازة البابا، من دون التوقف لتناول العشاء في أحد مطاعم المدينة.

واعترف ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، أن الاحتفال في هذه الظروف قد لا يكون الأمثل، قائلاً للصحفيين المرافقين له على الطائرة: "إنها تعمل اليوم في عيد ميلادها".

وأشار إلى أن ضغوط العمل، خاصة مع سعيه لإنجاز ملفات مهمة مثل الاتفاقات الجمركية وقضايا أوكرانيا وإيران وغزة، جعلته لا يجد وقتًا كافيًا للترتيبات الشخصية.