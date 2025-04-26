كريم أبو زيد: لـ "دوت الخليج الفني": التريند وسيلة مش هدف.. وهذه أعمالي الفترة القادمة



القاهرة - محمد ابراهيم -

في عالم يتغير بسرعة الضوء وتتصدر فيه "التريندات" المشهد الفني، يؤمن الفنان كريم أبو زيد أن البقاء الحقيقي لا تصنعه اللحظة العابرة، بل تصنعه الهوية والرسالة.

وفي حديثه لـ "دوت الخليج الفني"، تحدّث كريم عن فلسفته في اختيار أعماله، ورؤيته للفن، وعلاقته بالإرث الذي ورثه عن والده الكاتب الكبير محمود أبو زيد.



أكد كريم أبو زيد أن التريند لا يجب أن يكون غاية، بل وسيلة إذا خدم الرسالة الفنية. وقال: "أنا شايف إن التريند ما ينفعش يكون هدف، لازم يكون وسيلة. لو خدم الرسالة الفنية، أهلًا بيه، غير كده لأ".

وأضاف: "الفن رسالة، وأنا شايف إن ده إرث ورثته من والدي الكاتب الكبير محمود أبو زيد، وبحاول دايمًا أقدم عمل يليق باسم العيلة، ويليق بذوق المشاهد العربي".

وعن عنوان الفيلم الذي يراه يُجسّد حياته، أشار إلى أنه سيكون "لن أعيش في جلباب أبي"، موضحًا: "مش بمعنى الرفض، لكن علشان عندي هويتي وشخصيتي الخاصة، وبرغب أسيب بصمة بطريقتي".

وفي سياق الحديث عن السينما العالمية، أعرب أبو زيد عن رغبته في رؤية نجوم عرب في مقدمة الأعمال العالمية، موضحًا: "أنا مش مخرج، لكن دايمًا بحب أشوف نجوم عرب في الصدارة. عندنا ممثلين وكتّاب ومخرجين لا يقلوا عن أي نجم في هوليوود، ومحتاجين نثق في إمكانياتنا أكتر".

وعند سؤاله عن مشهد لم يستطع التعبير فيه عن إحساسه الحقيقي، قال: "الحمد لله، عندي ثقة بربنا إنه دايمًا بيختار الخير لينا. عندي أحلام كتير، وأفكار مختلفة، وشخصيتي متطلعة ومنفتحة بطبعي، بحب أبحث وأكتشف. يمكن ده عشان أنا برج القوس، بحب أجمّع معلومات وأتعلم دايمًا".

واختتم كريم أبو زيد حديثه بالكشف مشاريعه المقبلة، موضحًا: "فيه فيلم جديد حاليًا في مرحلة الكتابة، وكمان شغّال على أغاني سينجل أتمنى تنال إعجاب الجمهور وتحقق انتشار كبير في الوطن العربي".