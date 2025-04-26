بيرين سات تشعل التريند من جديد.. شائعة حمل تثير غضب زوجها وتُعيد مسلسل العشق الممنوع للأضواء

القاهرة - محمد ابراهيم -



عادت النجمة التركية الشهيرة بيرين سات لتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء جديدة عن حملها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين جمهورها ووسائل الإعلام، ودفع زوجها الفنان كينان دوغلو للرد بغضب على هذه الشائعات.

وظهرت بيرين برفقة زوجها في العرض الأول لفيلم "Öldürdüğün Şeyler"، لتنهال عليهما الأسئلة حول حقيقة الحمل، لترد بيرين بحسم قائلة: "هذه الشائعات تظهر بشكل روتيني منذ سنوات"، مؤكدة أنها ليست حامل، وأن كل ما يُقال مجرد اجتهادات لا أساس لها.

أما كينان، فعبّر عن انزعاجه من التهاني التي تصله من الأقارب والمحيطين في كل مرة تنتشر فيها هذه الشائعة، مشيرًا إلى أنه سيكون أول من يعلن الخبر بنفسه إذا حدث، داعيًا الجمهور لعدم تصديق أي أخبار إلا من خلالهما.

وفي سياق آخر، لفتت بيرين سات الأنظار مجددًا بعد ظهورها مع أبطال مسلسل "العشق الممنوع" عقب مرور 16 عامًا على عرضه، حيث أشاد الجمهور بجمالها اللافت وملامحها التي لم تتغير، مما أعاد للأذهان ذكريات العمل الأيقوني الذي شكّل محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

وعن زواجها الذي استمر 11 عامًا، أكدت بيرين أن سر نجاح العلاقة يكمن في التفاهم واحترام الخصوصية، مشيرة إلى أن الثقة المتبادلة بينهما حافظت على استقرار حياتهما الزوجية رغم انشغالهما في التصوير والمشاريع الفنية.

وكشفت النجمة التركية عن احتمال تعاونها قريبًا مع زوجها في عمل فني جديد، مؤكدة وجود مشاريع مؤجلة بينهما سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.