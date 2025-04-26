العالم اليوم - وزير خارجية إيران: خلافات لا تزال قائمة في المحادثات النووية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 08:18 مساءً - أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أنّ هناك "خلافات" لا تزال قائمة بين الجانبين الإيراني والأميركي بعد اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية في عُمان.

وقال عراقجي لمراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في مسقط: "هناك خلافات في القضايا الرئيسية وفي التفاصيل"، مضيفا أن "المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية من ذي قبل".

وأوضح الوزير الإيراني أن "خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يشاركون في الجولة التالية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا".

ومن المقرر تستأنف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، السبت المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، على ما أفاد وزير الخارجية العماني الذي تتولى بلاده دور الوساطة.

وكتب الوزير بدر البوسعيدي على منصة اكس "ستستمر المحادثات الأسبوع المقبل، حيث من المقرر مبدئيا عقد اجتماع آخر رفيع المستوى في الثالث من مايو".