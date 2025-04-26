كريم أبو زيد لـ دوت الخليج الفني: "أنا إنت.. إنت مش أنا" مش مجرد كوميديا.. بنحاكي مخاوف الإنسان من الذكاء الاصطناعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان كريم أبو زيد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن مسلسله الجديد "أنا أنت.. أنت مش أنا" لا يقتصر فقط على الجانب الكوميدي، بل يحمل بين طياته رسالة أعمق تتعلق بعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا الحديثة. وقال: "بالعكس، هو مش بس كوميديا، إحنا بنتكلم عن حالة محاكاة لمخاوف الإنسان من الذكاء الاصطناعي فيه رسالة مهمة جدًا، إننا لو تعاملنا مع العالم الرقمي بجهل، هنقع في فخ كبير".

وأضاف: "الرسالة هنا واضحة: الإنسان هو اللي لازم يتحكم في التكنولوجيا، مش العكس الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعات خارقة، ولو ما وعيناش لده، ممكن يسبقنا بمراحل".

مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" يسجل أولى بطولات الفنانة السورى معتصم النهار في الدراما المصرية، والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد، وتأليف شقيقه السيناريست أحمد محمود أبوزيد، وإخراج هشام الرشيدي، تدور أحداثه في إطار لايت كوميدى اجتماعى ويتناول عالم الميتافيرس ومخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا.

