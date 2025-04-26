استعدادات مكثفة لحج 2025.. السياحة المصرية تتحرك مبكرًا لتفادي أزمات الموسم الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 08:25 مساءً - في سياق التجهيز المبكر لموسم الحج القادم، شرعت الغرف السياحية في مصر بخطوات عملية تهدف إلى ضمان مستوى عالٍ من الخدمة لحجاج السياحة، مع العمل على تجنب العقبات التي وقعت العام الماضي والتي أثارت جدلًا واسعًا بين المهتمين بهذا القطاع الحيوي.

وتتعاون غرفة شركات السياحة بشكل مباشر مع الجهات السعودية المسؤولة، من خلال زيارات ميدانية واجتماعات مع مؤسسات الحج في الأراضي المقدسة، وذلك بهدف متابعة تجهيزات الإقامة وتحسين جودة الإعاشة والتنقل، بما يعزز من راحة الحجاج المصريين وسلامتهم أثناء تأدية المناسك.

وأكد الدكتور مجدي صادق، أحد أعضاء الغرفة، أن وفدًا يمثل الشركات السياحية المصرية يتواجد حاليًا في المملكة لمتابعة الأمور على الأرض، مشيرًا إلى أن الغرفة ترسل سنويًا بعثة متخصصة لفحص المواقع المخصصة لحجاج السياحة، سواء كانت فنادق أو مساكن أو مخيمات عرفات ومنى، للتأكد من جاهزيتها ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

وأشار صادق إلى أن هناك بعض الفجوات لا تزال قائمة في اللوائح المتعلقة بالعمرة، أبرزها عدم السماح بشركات السياحة بتنظيم رحلات "الترانزيت"، مما يفتح المجال أمام كيانات غير رسمية لاستغلال الموقف، كما لفت إلى أن هناك من يخدع المواطنين بعروض مزيفة تقل تكلفتها عن الأسعار الرسمية، مما يؤدي إلى تخلي هذه الكيانات عن الحجاج عند الوصول إلى الأراضي السعودية، وهو ما ساهم في مآسٍ خلال الموسم الماضي

وأوضح صادق أن مواجهة هذه الظواهر السلبية تتطلب رقابة صارمة تبدأ من المنافذ البرية والبحرية والجوية، وليس فقط من مداخل مكة، مشددًا على ضرورة منع أي شخص لا يحمل تأشيرة حج رسمية من دخول المملكة، وهو الإجراء الذي باشرت السلطات السعودية بالفعل بتنفيذه مؤخرًا ضمن مجموعة قرارات تهدف لحماية الحجاج وتنظيم الموسم بشكل أفضل.

وكان وفد غرفة شركات السياحة قد زار المملكة ضمن خطة الاستعداد الشاملة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولي شركات الطوافة، من بينها "مشارق الماسية" التي تتولى خدمة حجاج المستوى البري والفنادق الفاخرة، وقد ناقش الطرفان سبل تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية لمخيمات منى وعرفات، بما في ذلك الإعاشة والنقل والإرشاد الديني.

كما اجتمع الوفد مع شركة "الراجحي للخدمات"، المسؤولة عن حجاج الفئات الاقتصادية والمميز، وتم استعراض التجهيزات التي شملت خيامًا مطورة تحتوي على وسائل تهوية حديثة وخدمات لوجستية متكاملة، في خطوة تهدف لتحسين مستوى الراحة داخل المشاعر المقدسة.

وخلال الجولة، تفقد الوفد المواقع المخصصة لحجاج السياحة داخل منى وعرفات، واطلع على مدى الاستعدادات من حيث توزيع المرافق، مسارات الحركة، أماكن الوجبات، ودورات المياه، لضمان السلاسة في تنقل الحجاج وسهولة حصولهم على الخدمات الأساسية دون عناء.

وشدد مسؤولو الجانبين المصري والسعودي على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الطرفين، لضمان تطبيق الترتيبات وفق أعلى المعايير التي تليق بهذه الشعيرة العظيمة وتكفل سلامة وراحة الحجاج المصريين في كل مراحل الرحلة المقدسة.