براعم الفن يتألقون.. أطفال مصر يبدعون في حفل باليه ساحر بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 08:25 مساءً - أقام مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية حفل مميز جدا لفصول الباليه على المسرح الكبير، وهذا ضمن جهوده من أجل اكتشاف المواهب وتبنيها.

شمل الحفل تقديم عدة مشاهد من أهم عروض البالية العالمية، بالإضافة إلى الرقصات الكلاسيكية، وهذا تحت إشراف الدكتور سامح صابر، بمشاركة مجموعة من المدربين منهم سعيد محسن، والدكتور فادي النبراوي، محمد أبو سريع، فاروق الشريف، وحسام محمود.

كما ضمت الفقرات عدة مقتطفات من أعمال شهيرة مثل أوبرا كارمن، جيزيل، بحيرة البجع، والقرصان، كوبيليا، بجانب علاء الدين وعدة عروض موسيقية عربية لأعمال عمر خيرت وسيد درويش.

والجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتطوير مهارات الموهوبين في مجالات متعددة منها: الباليه، الكلاكيت، الغناء العربي والأوبرالي، العزف على الآلات الموسيقية وغيرها.

كما يحرص المركز على إشراك طلابه في احتفالات دار الأوبرا المختلفة إلى جانب تنظيم حفلات دورية لعرض مواهبهم.