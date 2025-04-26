بالخطوات.. طريقة فصل المتزوجة والمطلقة من بطاقة تموين الوالد 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 08:25 مساءً - أعلن وزير التموين علي مصيلحي عن كون هناك إمكانية لفصل المتزوجة أو المطلقة من بطاقة تموين الوالد، وذلك من خلال خُطوات بسيطة إلكترونيًا.

لكي تقوم بفصل نفسك من بطاقات التموين، عليك باتباع الخُطوات التالية:

الدخول على موقع مصر الرقمية.

اختر الخدمات التموينية.

انقر على فصل نفسي.

حدد سبب الفصل.

ادخل بيانات البطاقة، وكل ما هو مطلوب منك.

أما بالنسبة لمدة استخراج البطاقة، فلقد أكد مصيلحي على أنها تأخذ من أسبوع لأسبوعين، ويمكن استلامها من خلال مكتب التموين التابع المواطن لها.