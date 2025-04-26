برقصة ”الروبوت”.. كاتي بيري تثير الجدل في أولى محطات جولتها الغنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 08:25 مساءً - أثارت النجمة العالمية كاتي بيري موجة من الانتقادات مع انطلاق جولتها الغنائية "Lifetimes"، التي عملتها في مكسيكو سيتي يوم 23 أبريل الجاري، وسط حضور جماهيري كبير.

الجدل اندلع بسبب أداء بيري خلال أغنيتها الشهيرة "جزء مني"، حيث رأى كثيرون أن رقصها بدا "آليًا" ومشابهًا لعروض طلابية بسيطة، وفقًا لتعليقات انتشرت بشكل واسع على منصات مثل "تيك توك" و"X" وانتقد رواد الحفل حركاتها التي اعتبروها تفتقر إلى الحيوية والابتكار، مقارنة بالتوقعات العالية التي كانت معلقة على الحفل، خاصة بالنظر إلى أسعار التذاكر المرتفعة.

الانتقادات لم تتوقف عند حدود الرقص، بل طالت أيضًا زييها الذي كان مستوحى من الفضاء، حيث وصفه البعض بأنه باهت ولا يتناسب مع أجواء الحفل الصاخبة، كما ربط آخرون بين اختياراتها الفنية ومشاركتها الأخيرة في رحلة فضائية مع شركة "بلو أوريجين"، متسائلين عن تأثير تلك التجربة على استعداداتها الفنية.

في المقابل، سارع محبو بيري إلى الدفاع عنها، معتبرين أن اختلافها هو ما يجعلها فريدة، ودعوا إلى تقبّل طريقتها المبتكرة في الأداء.

أما بيري نفسها، فقد اختارت أن ترد على الانتقادات بروح مرحة خلال حفلتها، حيث علّقت بسخرية على تجربتها الفضائية والآراء المتباينة، ما ساعدها في كسب مزيد من تعاطف الجمهور.

ومن بين أبرز محطاتها القادمة، حفل مرتقب في مركز "تشيس" بمدينة سان فرانسيسكو يوم 18 يوليو 2025، حيث يترقب جمهورها عروضًا تحمل طاقة أكبر وحضورًا أكثر تألقًا.