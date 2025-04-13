واشنطن بوست: إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير مطول أن إيران قدمت تدريبات عسكرية لمسلحين تابعين لجبهة البوليساريو، التي تنشط في الصحراء المغربية، ضمن تحركات أوسع لطهران لتعزيز نفوذها في مناطق مختلفة من العالم.

وفي سياق تحقيق تناول محاولات السلطات السورية الجديدة تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والأموال المرتبطة بإيران، أشار التقرير إلى أن طهران، وعلى مدار سنوات، قامت ببناء شبكة واسعة من الحلفاء في عدة مناطق، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في مناطق أخرى مثل شمال أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، من بينها مسؤول إقليمي وآخر أوروبي، أن إيران كانت وراء تدريب عناصر من البوليساريو، مضيفة أن السلطات الأمنية في سوريا تحتجز حالياً مئات من هؤلاء المسلحين المرتبطين بالجبهة.

هذه المعلومات تأتي في وقت جددت فيه الولايات المتحدة دعمها القوي للمغرب في قضية الصحراء، مؤكدة موقفها الثابت من الاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم.

فقد أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن واشنطن تعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي بمثابة "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".

جاء البيان عقب لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث شدد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التعاون في ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي.