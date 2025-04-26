محادثات مثمرة بين ترامب وزيلينسكي قبل جنازة البابا فرنسيس.. ماذا حدث؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى لقاءً وصف بـ"المثمر للغاية" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان.

وأوضح ستيفن تشونج، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، أن اللقاء كان منفردًا، على أن تُكشف تفاصيله لاحقًا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

في ذات السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوكراني أن المفاوضات مع موسكو حققت تقدمًا ملحوظًا، مع اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق نهائي، ومن جهته، صرّح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن معظم بنود التسوية تمت الموافقة عليها، مؤكدًا أن الأجواء كانت إيجابية وأن الاتفاق يقترب.

ورغم أجواء الحزن، شهدت المناسبة تفاعلات سياسية لافتة، أبرزها مصافحة ترامب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وسط اهتمام إعلامي واسع.