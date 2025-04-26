باستخدام ورق الألومنيوم.. طريقة مبتكرة لتحسين سرعة الواي فاي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - لورق الألومنيوم فوائد كثيرة لاسيِّما في المطبخ فقط، فيمكنك استخدام ورق الألومنيوم، الموجود في كل منزل، لتحسين إشارات الواي فاي بشكل غير تقليدي، إليك الخطوات:
- فقط ضِع ورق الألومنيوم خلف جهاز الراوتر بشكل يشبه المظلة، حيث ذلك يسبب عكس وتقوية الإشارة، حيث يكون الجزء اللامع من الورق مُوجهًا للخارج حتى يعمل كـعاكس للإشارة.
- احرص على عدم ملامسته للراوتر مباشرة، لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع حرارته.
- كما يمكن وضع الراوتر في مكان بعيد عن الزجاج أو أي سطح عاكس، لتحسين التغطية، وإعطاء إشارة أفضل.
- بهذه الطريقة البسيطة، قد تتمكن من تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتحقيق اتصال أفضل أثناء العمل من المنزل.