علوم وتكنولوجيا

باستخدام ورق الألومنيوم.. طريقة مبتكرة لتحسين سرعة الواي فاي

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باستخدام ورق الألومنيوم.. طريقة مبتكرة لتحسين سرعة الواي فاي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - لورق الألومنيوم فوائد كثيرة لاسيِّما في المطبخ فقط، فيمكنك استخدام ورق الألومنيوم، الموجود في كل منزل، لتحسين إشارات الواي فاي بشكل غير تقليدي، إليك الخطوات:

  1. فقط ضِع ورق الألومنيوم خلف جهاز الراوتر بشكل يشبه المظلة، حيث ذلك يسبب عكس وتقوية الإشارة، حيث يكون الجزء اللامع من الورق مُوجهًا للخارج حتى يعمل كـعاكس للإشارة.
  2. احرص على عدم ملامسته للراوتر مباشرة، لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع حرارته.
  3. كما يمكن وضع الراوتر في مكان بعيد عن الزجاج أو أي سطح عاكس، لتحسين التغطية، وإعطاء إشارة أفضل.
  4. بهذه الطريقة البسيطة، قد تتمكن من تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتحقيق اتصال أفضل أثناء العمل من المنزل.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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