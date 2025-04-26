ضبط 19 قضية جلب مواد مخدرة بثلاث محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مديرية أمن أسيوط، ضبط عدد (12) قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (12 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وضبط (43) قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (13 بندقية آلية – 7 بنادق خرطوش – 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (39 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية")، فضلاً عن تنفيذ عدد (310) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – طلقة)، وتنفيذ عدد (821) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.