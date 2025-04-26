نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: ضغطت على نتانياهو لإدخال المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وتوقف إدخال المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول البضائع والإمدادات إلى غزة لحين إطلاق حركة حماس سراح باقي الرهائن المحتجزين لديها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي في غزة.

وردًا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت المخاوف بشأن المساعدات الإنسانية طُرحت خلال مكالمته الهاتفية مع نتانياهو، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية "طُرحت مسألة غزة، وقلت: علينا أن نتخذ موقفًا جيدًا تجاه غزة... هؤلاء الناس يعانون".

وعندما سُئل عما إذا كان أثار مسألة فتح نقاط وصول لإدخال المساعدات إلى غزة، أجاب ترامب "نعم".

وتابع "سنتولى ذلك. هناك حاجة ماسة للأدوية والغذاء. نحن نتولى ذلك".

وعند سُؤاله عن رد نتانياهو، قال ترامب "كان هناك شعور بالارتياح حيال ذلك".

واندلعت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، عندما قتلت حماس نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجزت نحو 251 رهينة، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 51300 فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة "الجوع ينتشر في غزة وسوء التغذية يتفاقم. الجرحى والمرضى الآخرون لا يزالون دون علاج في غزة، وكما ذكرنا سابقا، يموت الناس".