ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بغزة إلى 212

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بغزة إلى 212أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفسطينيين إلى 212 منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 212، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عقب استشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين متأثراً بجراحه، بعد أيام من استهداف جيش الاحتلال خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس".

وأشار إلى أن "الصحفي أبو حسنين كان يعمل في إذاعة صوت الأقصى".

وأدان بأشد العبارات "الاستهداف الممنهج للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين"، مطالباً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة الهيئات الصحفية الدولية "بإدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية".

وتتعمد قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث أصابت ما يقرب من 400 صحفي، واعتقلت 40 آخرين، ودمرت غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، كما أجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق بسبب التهجير والنزوح وعدم توفر مقومات العمل الصحفي خاصة الكهرباء والإنترنت.