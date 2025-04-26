الملكة وصلت.. hBYD تكشف عن سيارة Denza Z الكهربائية الرياضية في معرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - كشفت شركة BYD الصينية عن سيارتها Denza Z خلال معرض شنجهاي الدولي للسيارات 2025، ضمن توسع علامتها الفرعية دينزا، التي أُسست بالشراكة مع مرسيدس-بنز عام 2010.

جاءت Denza Z بمصابيح LED صغيرة، وشبكة تهوية كبيرة، ومن الجوانب برزت بأقواس عجلات عريضة، ومكابح ضخمة، وأبواب بدون إطار، مع سقف أسود أنيق.

في الخلف، جاءت بمصابيح LED رباعية، وجناح خلفي كبير يعزز الطابع الرياضي، وتتمتع السيارة بتصميم مطابق لسيارات السباق، مع شاشة وسطية كبيرة، وشاشة للراكب الأمامي، وإضاءة محيطية، إلى جانب مقاعد رياضية بتصميم فاخر، كما تتميز Denza Z بأول نظام توجيه سلكي متطور محليًا مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومقود قابل للطي لزيادة الأمان في حال الحوادث، ومن المتوقع الإعلان عن أداء السيارة مع فتح باب الحجز قريبًا.