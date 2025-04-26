أسرار مقتل نجل مسؤولة CIA.. مايكل جلوس يقاتل مع القوات الروسية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 03:31 مساءً - تم الإعلان اليوم السبت عن مقتل مايكل الكسندر جلوس نجل نائبة مدير الابتكار الإلكتروني في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جوليان جالينا، وهذا خلال قتاله مع القوات الروسية في أوكرانيا.

حيث أنه قتل في يوم 4 أبريل 2024 بمنطقة شرق أوكرانيا طبقًا لما قامت عائلته بنشرة بدون أي تفاصيل دقيقة عن الخبر.

مايكل جلوس كان لاعب كرة قدم سابق، ومن ثم انتقل إلى روسيا، وانضم للجيش الروسي في شهر سبتمبر 2023، وهذا بعد تأثرة بنظريات المؤامرة فيما يخص الصراعات الدولية، وقد تم تدريبه في معسكر روسي قبل أن يتم إرساله إلى جبهات القتال بأوكرانيا، وشارك في عدة معارك قرب مدينة سوليدير.

تحولت كافة مواقف مايكل السياسية بعد الحرب الخاصة بـ إسرائيل على غزة، حيث أنه أصبح منتقد لسياسة الولايات المتحدة ودعم روسيا، وكان يطمح في الحصول على الجنسية الروسية والاستقرار في البلاد ألا أنه لم يتم تأكيد السلطات الروسية إذا كانت على علم بهويته العائلية أم لا.