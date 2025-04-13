ChatGPT يطلق ميزة جديدة.. استرجاع المحادثات السابقة لتحسين تجربة المستخدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 08:30 مساءً - أطلقت شركة "OpenAI" ميزة متقدمة في روبوت الدردشة "ChatGPT"، تمكنه من استرجاع المحادثات السابقة لتقديم ردود مخصصة وذات صلة أكبر باحتياجات المستخدم.

تهدف هذه الميزة إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية والاهتمامات الفردية.

تتوفر الميزة الجديدة حالياً لمشتركي "ChatGPT Plus" و"Pro" في العديد من المناطق حول العالم مع استثناءات محددة تخضع لتقييمات تنظيمية.

ستمكن هذه الميزة الروبوت من الاحتفاظ بالتفاصيل الشخصية والاهتمامات الفردية، مما يعزز دقة الردود وتخصيصها وفقاً لاحتياجات المستخدم.

تركز "OpenAI" على حماية خصوصية المستخدم وتقدم خيارات تحكم شاملة في الميزة تشمل إمكانية إلغاء الاشتراك، حذف ذكريات محددة واستعراض الذكريات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل "الوضع المؤقت" الذي يضمن عدم تسجيل أي بيانات، مما يعزز الأمان والخصوصية.

لم تكشف "OpenAI" بعد عن نواياها بشأن إتاحة هذه الميزة لمستخدمي "ChatGPT" المجانيين.

ومن جهة أخرى، فإن المستخدمين الحاليين لخاصية الذكريات سيجدون ميزة "الرجوع إلى الذكريات المحفوظة" مفعلة تلقائياً، مما يتيح لهم الاستفادة من التحسينات الجديدة دون أي خطوات إضافية.