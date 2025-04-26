قدم الآن.. فرص عمل في فروع بنك القاهرة بهذه الشروط والضوابط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 11:28 صباحاً - أعلن بنك القاهرة عن فتح باب التوظيف لوظيفة "منسق مكاتب التحصيل الخارجية" بفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، ضمن خطته لدعم الكفاءات وتحقيق أفضل أداء مالي.

وقد أوضح البنك أن مهام الوظيفة تتضمن متابعة الديون المتأخرة، الإشراف على وكالات التحصيل، التنسيق مع الأقسام المعنية بشأن الحسابات المتعثرة، وإعداد تقارير دورية دقيقة لدعم العمليات المالية.

ويكون هناك شروط للمتقدمين بحيث يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال مُقارب ، مع خبرة 3 سنوات فأكثر، مع اتقان التعامل مع برامج أوفيس خاصة إكسل، والتمتع بمهارات تواصل فعالة.

ودعا بنك القاهرة الراغبين في الانضمام إلى فريقه إلى التقديم عبر صفحته الرسمية على منصة "لينكد إن" مرفقين سيرهم الذاتية وكافة البيانات المطلوبة.