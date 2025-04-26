شراكة واعدة .. مصر تخطو نحو الريادة الإقليمية في الصحة النفسية بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 11:28 صباحاً - في خطوة لتعزيز خدمات الصحة النفسية، بحثت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور "أحمد السبكي" سبل التعاون مع مجموعة "مودست" التركية المتخصصة في إدارة مستشفيات الطب النفسي.

تضمن الاجتماع دراسة خطة لتشغيل مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، بسعة تبدأ من 100 سرير وتصل لاحقًا إلى 250 سريرًا، مع تحويله إلى مركز تميز إقليمي يقدم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل النفسي.

كما ناقش الطرفان توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات، ودعم إنشاء منصة رقمية للعلاج النفسي عن بُعد، بالإضافة إلى دمج خدمات الطب النفسي ضمن مسارات السياحة العلاجية في مصر، مستفيدين من خبرات "مودست" في هذا المجال.

كما أعرب وفد "مودست" عن دعمه الكامل ل مستشفى بورسعيد، كما أشادوا بتفاؤلهم بأن مصر ستصبح مركزًا مهمًا في الصحة النفسية.