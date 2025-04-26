نيابة عن السيسي.. وزير الأوقاف يشارك في وداع البابا فرنسيس ”رحلة سلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 11:28 صباحاً - قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنابة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، لكي يمثل مصر في عزاء بابا الفاتيكان الراحل بابا فرانسيس، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عام، وهذا بعد مسيرة كبيرة مليئة بالعطاء الإنساني.

قام الأزهري بتقديم العزاء باسم مصر، وأشاد بدور البابا فرانسيس كواحد من الرموز العالمية التسامح والسلام بين الأديان وبعضها.

وقد أوصى البابا فرانسيس قبل وفاته بأن يتم دفنه في مكان بسيط في كنيسة سانتا ماريا ماجوري، وهذا بدلًا من الكهوف التقليدية تحت كاتدرائية القديس بطرس، وأكد على أنه يرغب في جنازة بسيطة بعيدة تمامًا عن أي مراسم فخمة.

والجدير بالذكر أن حضر جنازته عدد من قادة الدول ورؤسائها، والحكومات وأفراد العائلات الملكية، واستقبل فقراء روما جثمانه في الكنيسة التي أصبحت مقصدًا للحجاج والسياح بعد وفاته.