عصام السقا يكشف حقيقة نقل عادل إمام إلى العناية المركزة بعد تدهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 11:28 صباحاً - أعلن المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام أن لا صحة للشائعات المنتشرة بخصوص دخول عادل إلى العناية المركزة، وأن حالته الصحية متدهورة.

أكد شقيق عادل إمام إنه لا يعلم ما سر هذه الشائعات، ولا يعلم لماذا الرغبة في نشر الذعر والقلق في نفوس الناس.

أوضح عصام أن عادل إمام في ميلانو هذه الفترة، وأنه يجري معه اتصالات هاتفية يوميًا، ويطمئن عليه من خلال الأسرة أيضًا.

من جانبه وضح محمد عادل إمام نجل الزعيم أنه بخير وبصحة جيدة.

جدير بالذكر إن آخر ظهور لعادل إمام كان في مسلسل فلانتينو عام ٢٠٢٠.