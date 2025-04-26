رئيس هيئة الرعاية الصحية يترأس اجتماعًا بوفد رفيع المستوى مع مجموعة مودست التركية المتخصصة في إدارة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الادمان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 11:29 صباحاً -

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا بوفد رفيع المستوى من مجموعة مودست التركية المتخصصة في إدارة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستعراض فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

وقد مثّل مجموعة مودست المتخصصة في إدارة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، كلًا من الدكتور نيازي يشيلوفا، نائب رئيس المجموعة، والدكتور محمد هاشسان، أخصائي شؤون المرضى الدوليين .

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الاجتماع تناول بحث التعاون مع مودست لنقل خبراتهم في إدارة وتشغيل مستشفى الصحة النفسية المزمع نقلها للهيئة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 سرير كمرحلة أولى من المقرر أن تصل لـ 250 سرير، والاستفادة من خبراتهم كونهم أحد المؤسسات الدولية الرائدة في إدارة وتشغيل المستشفيات النفسية وعلاج الإدمان.

وتابع: تناول الاجتماع دراسة توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين لتناقل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية والإدارية في عدة مجالات أبرزها خدمات التأهيل النفسي والإرشاد الصحي والتوعية المجتمعية.

مشيرًا أنه تم مناقشة فرص الاستفادة من خبرات مجموعة مودست في تشغيل وإدارة مستشفى الهيئة للطب النفسي في محافظة بورسعيد، لدعمه كصرح علاجي متكامل ليكون مركز تميز إقليمي HUB في خدمات الصحة النفسية، ومركزًا متخصصًا في التشخيص والعلاج والتأهيل النفسي لما بعد الجراحات الكبرى، بالتعاون مع مودست.

وفي إطار دعم التوجه نحو السياحة الصحية، تطرق اللقاء إلى إمكانية دمج خدمات الطب النفسي ضمن المسارات العلاجية المتكاملة الموجهة للمرضى الدوليين، مع استثمار مقومات مصر كوجهة سياحية وطبية واعدة تستقبل أكثر من 20 مليون سائح سنويًا، والاستفادة من خبرات مودست التركية في التسويق للسياحة الصحية في مصر.

فيما تناول الاجتماع أيضًا بحث إنشاء منصة رقمية تدعم خدمات العلاج النفسي عن بُعد (Tele-Psychiatry) بالاستفادة من خبرات مودست.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نيازي يشيلوفا، نائب المدير العام لمجموعة مودست التركية، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التبادل العلمي والمهني في مجال الصحة النفسية.

وأشار يشيلوفا إلى أن مجموعة مودست تمتلك خبرات واسعة في تشغيل وإدارة مستشفيات الطب النفسي وفق أحدث المعايير العالمية، معربًا عن تطلع المجموعة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لمستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، والمساهمة في تحويله إلى مركز إقليمي متميز في خدمات التشخيص والعلاج النفسي، مؤكدًا التزام مودست بنقل خبراتها في مجالات العلاج النفسي عن بُعد، والتأهيل النفسي، والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية النفسية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها وجهة إقليمية رائدة في هذا المجال.

هذا وقد شارك الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة ، الدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة للتميز الإكلينيكي، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة أسماء سلمان، مدير الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للإتصال والتعاون الدولي، بالإضافة إلى كل من أ. نوران قطب، د. جلوريا سامح، د. أمنية عبد الجواد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة و أ.أحمد جلال، مدير وحدة التوثيق والنشر.