أخبار اليمن : صنعاء تقصف سفينة إمداد وتشتبك مع "ترومان

صنعاء تقصف سفينة إمداد وتشتبك مع "ترومان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف عددٍ من القطعِ الحربيةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ ومنها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ "ترومان"، وتنفيذ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ الإمدادِ الأمريكيةِ التابعةِ لحاملةِ الطائراتِ "ترومان".
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ وبمشاركةٍ من القواتِ البحريةِ اشتبكت مع عددٍ من تلك القطعِ الحربيةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ ومنها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ "ترومان" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.
وأكدت بأن عمليةُ الاستهدافِ التي استمرتْ لساعاتٍ، أدت إلى إعاقةِ العدوِّ عن شنِّ هجماتٍ عدوانيةٍ على بلدِنا خلالَ فترةِ الاستهداف.
وأشارت إلى أن القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ الإمدادِ الأمريكيةِ التابعةِ لحاملةِ الطائراتِ "ترومان" بصاروخٍ باليستي.
وأكدت بأنَّ اليمنَ قيادةً وشعباً وجيشاً يخوضُ بكلِّ بسالةٍ معركةَ الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ تنفيذاً للواجباتِ الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ وأنَّ القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها الإسناديةِ والدفاعيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.
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