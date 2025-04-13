مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" اليوم عند مستوى 4275.97 نقطة مرتفعا 5.6 نقطة وبنسبة 0.13 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4270.39 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 5.608 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 24.8 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 7.648 مليون ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.042 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.21 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 360 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 6.42 بالمئة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 138 ألف ريال عماني أي ما نسبته 2.46 بالمئة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 222 ألف ريال عماني وبنسبة 3.95 بالمئة.