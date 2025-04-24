أخبار اليمن : العدو يعاود شن غاراته على صنعاء

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العدو يعاود شن غاراته على صنعاء

عاود العدو الأمريكي مساء اليوم، شن غاراته على محافظة صنعاء. العدو يعاود شن غاراته على صنعاءعاود العدو الأمريكي مساء اليوم، شن غاراته على محافظة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف مديريتي الحيمة الداخلية ومناخة. وكان العدو الأمريكي شن خلال الساعات الماضية، 6 غارات على منطقة براش شرقي جبل نقم، و3 غارات أخرى على نقم، وغارة على حي الجراف بالعاصمة صنعاء، و6 غارات على منطقة سهلين بمديرية آل سالم و3 غارات على شمال مدينة صعدة.

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