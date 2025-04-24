أخبار اليمن : 7 علامات تنذر بارتفاع السكر في الدم خلال الصيف

7 علامات تنذر بارتفاع السكر في الدم خلال الصيفمع ارتفاع درجات الحرارة واقترابنا من فصل الصيف، تتفاعل أجسامنا بطرق تفوق تصورنا. ولكن، بالنسبة لمرضى السكري أو الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكنهم معرضون لخطر كبير.

يمكن للحرارة أن تزيد من أعراض ارتفاع سكر الدم، مما قد يعرِّض البعض لمشكلات صحية خطيرة. من التعب الصيفي الشديد إلى العطش، قد تواجه أجسامنا أموراً عدة عند إهمال مستويات السكر في الدم.

الخطوة الأولى لمواجهة هذه المشكلات هي معرفة ما يحدث في الجسم عندما تخرج مستويات السكر في الدم عن السيطرة.

وهنا قائمة بأهم 7 علامات غير عادية وأساسية على أن مستويات السكر في الدم قد تكون مرتفعة جداً هذا الصيف، حتى لو كنت تشعر بصحة جيدة في الغالب:

تقلبات المزاج غير المبررة

من أكثر الأمور شيوعاً الشعور بالتعب والإرهاق الشديدَين عند ارتفاع درجة الحرارة - وهو ما يُسمى طبياً «إرهاق الصيف». ورغم أن هذه مشكلة شائعة لدى الكثيرين، فإنها تصبح جدية عندما يُصيبك هذا التعب يومياً. لا يؤثر ارتفاع سكر الدم على جسمك فحسب، بل قد يؤثر على دماغك أيضاً. في حرارة الصيف، إذا كنت تشعر بتقلب مزاج أو قلق غير طبيعي دون سبب واضح، فقد يكون السبب أكثر من مجرد الطقس.

التعرُّق أقل من المعتاد رغم الحرارة

في حين أن التعرُّق المفرط يُعدّ علامةً على حدوث أمر غير طبيعي في جسمك، فإن الخبراء يقولون أيضاً إن قلة التعرُّق تُضر بصحتك. فالتعرُّق هو الطريقة الطبيعية التي يبرِّد بها الجسم نفسه، لكن ارتفاع سكر الدم قد يُعوق قدرة جسمك على تنظيم درجة حرارته بشكل صحيح.

لماذا يحدث ذلك: يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب، الناجم عن ارتفاع سكر الدم لفترات طويلة (الاعتلال العصبي اللاإرادي) على الغدد العرقية، مما يجعل التعرُّق بشكل طبيعي أكثر صعوبةً، حتى في درجات الحرارة المرتفعة.

النعاس المستمر خلال النهار

تُستنزف حرارة الصيف طاقتك بشكل طبيعي، ولكن إذا لاحظت انخفاضاً حاداً في مستويات الطاقة، وشعوراً بالتعب الشديد بعد ليلة نوم كاملة، فقد يكون السبب هو ارتفاع مستوى السكر في الدم. أجل، ما قرأته صحيح! ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.

كما يوضِّح الخبراء، فإن ارتفاع مستوى الغلوكوز يجعل الدم أكثر كثافةً، مما يُسبب بطء الدورة الدموية وضعف وصول الأكسجين إلى العضلات والدماغ، وهذا يؤدي إلى التعب.

التهابات اللثة المتكررة أو تقرحات الفم

العلامة التحذير التالية التي يجب ألا تتجاهلها أبداً هي التهابات اللثة المتكررة. تشير الدراسات إلى أن مشروبات الصيف والآيس كريم والمشروبات الغازية الباردة مغرية، لكن السكر والحرارة معاً قد يُسببان مشكلات لصحة الفم إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً. تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الغلوكوز، مما يُضعف جهاز المناعة ويُعزز نمو البكتيريا في الفم، مما يجعلك أكثر عرضةً لالتهاب اللثة أو تقرحاتها.

عدم وضوح الرؤية

المؤشر التحذيري التالي الذي لا ينبغي تجاهله هو عدم وضوح الرؤية أو ضعف البصر. في حين أن إجهاد العين المؤقت شائع في الصيف، فإنه قد يكون أيضاً علامةً على اختلال توازن سكر الدم. يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب ارتفاع نسبة الغلوكوز في الجسم، مما قد يؤدي إلى تورم عدسة العين، وعدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز. كما أن الجفاف الناتج عن الحرارة قد يزيد من تفاقم هذا التأثير.

تشنجات الساق أو الوخز ليلاً

غالباً ما يُساء فهم تشنجات العضلات على أنها علامة على ضعف الجسم، أو التهاب المفاصل، وما إلى ذلك. ولكن هل تعلم أن الشعور بالوخز أو الحرقة أو التشنجات في ساقيك وقدميك عند النوم قد يكون مؤشراً على ارتفاع مستويات السكر في الدم؟ من السهل إلقاء اللوم على الجفاف، ولكن لا تتجاهل ارتباطه بمرض السكري.

يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية، وتلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع سكر الدم أحاسيس غريبة في الأطراف، غالباً ما تزداد سوءاً في الصيف عندما تكون الدورة الدموية مرهَقةً بسبب الحرارة.

كثرة التبول ليلاً

يربط الكثيرون كثرة التبول بالجفاف الصيفي أو شرب كثير من الماء قبل النوم، ولكن قد يكون هذا مؤشراً خطيراً. يؤدي ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم إلى سحب الماء من الخلايا، مما يُجبر الكليتين على العمل لساعات إضافية، بالتالي قد تستيقظ مرات عدة للتبول.*وكالات

