أخبار اليمن : الأونروا: إمدادات الدقيق نفدت في غزة

الأونروا: إمدادات الدقيق نفدت في غزة
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، إن إمدادات الدقيق في قطاع غزة نفدت لديها، ولم يتبقَّ في مخازنها سوى 250 طردًا غذائيًا، وذلك قبل يومين.
وحذرت الأونروا، في بيان لها عن الوضع في قطاع غزة، نشرته على موقعها الإلكتروني، من أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة منذ أكثر من 50 يومًا يؤدي إلى نفاد سريع في الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صعدت، منذ انهيار وقف إطلاق النار قصفها الجوي والبري والبحري على قطاع غزة، ووسّعت نطاق عملياتها البرية، مما أودى بحياة مئات الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية، ونزوح واسع النطاق.
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