موعد مباراة الهلال وغوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال السعودي لخوض مواجهة نارية أمام غوانغجو الكوري، ضمن فعاليات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-25.



ويستقبل ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم، مباراة الهلال وغوانغجو، دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتأهل زعيم الأندية السعودية إلى دور ربع النهائي، بعد أن احتل صدارة دور منطقة الغرب برصيد 22 نقطة.



في المقابل، صعد غوانغجو الكوري إلى نفس هذا الدور بعد أن احتل المركز الرابع، في منطقة الشرق، برصيد 14 نقطة.



موعد مباراة الهلال ضد غوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة



من المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال وغوانغجو يوم الجمعة، الموافق 25-4-2025 في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال وغوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة



يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر قناة إس إس سي إتش دي السعودية، ويتولى المعلق المميز فهد العتيبي التعليق على أحداث اللقاء.



وتذاع المباراة على قناة bein sports AFC القطرية المشفرة، ويتولى المعلق المتألق حسن العيدروس التعليق على أحداث المباراة.

