نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شتوتجارت وهايدينهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف شتوتجارت نظيره هايدينهايم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024-25.



ويستقبل ملعب أم أتش بي آرينا، مواجهة شتوتجارت وهايدينهايم، في إطار منافسات الجولة 31 من بجولة البوندسليجا الألمانية.



ويحتل شتوتجارت المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.



موعد مواجهة شتوتجارت وهايدينهايم في البوندسليجا



من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين والسعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت الأمارات.



القنوات الناقلة لمواجهة شتوتجارت وهايدينهايم في البوندسليجا



يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD5.

