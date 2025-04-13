برشلونة يتمسك بصدارة إسبانيا
حقق فريق برشلونة انتصارا مهما وصعبا على حساب ليغانيس حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف وحيد في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني.
وجاء الهدف بطريقة غير متوقعة حيث حاول رافينها تمرير الكرة إلى زميله روبرت ليفاندوفسكي لكن لاعب ليغانيس خورخي سانز تدخل بشكل خاطئ ليضع الكرة في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 48.
وبذلك استعاد الفريق الكتالوني نغمة الفوز في "الليغا" بعد سقوطه في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ريال بيتيس في الجولة الماضية.
وتمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز في المباراة مما أتاح له تعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
بينما يواصل فريق ليغانيس معاناته في المركز ما قبل الأخير حيث يمتلك 28 نقطة مما يضعه في موقف صعب في صراع البقاء قبل 7 جولات من انتهاء منافسات "الليغا".
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