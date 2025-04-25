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أحمد جودة - القاهرة - تحدث السنغالى إبراهيما نداى لاعب الحزم السعودوى والزمالك السابق عن أزمة مستحقاته المتأخرة مع النادي الأبيض، خاصة بعد صدور حكم لصالح اللاعب خلال الفترة الماضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بأحقيته في الحصول على مليون و800 ألف دولار.

إبراهيما نداي: أزمة مستحقاتى مع الزمالك "لا تشغلني" وتركيزي في الملعب

وأكد نداى خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور أنه يركز حاليًا مع فريقه، في الملعب ولا يتابع أزمة مستحقاته مع النادي،لافتًا إلى أن يترك الأمر لمحاميه الخاص ولا يشغل باله بالأزمة،خاصةً أن القضية ما زالت منظورة في فيفا.

وفى ذات الوقت كشف مصدر بالزمالك أن مسؤولو القلعة البيضاء يجرون محاولات ودية مع اللاعب لإقناعه بحل أزمة مستحقاته وديًا وجدولة المبلغ المستحق له.